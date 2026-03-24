Huánuco: huaicos dejan más de 100 familias afectadas y viviendas inhabitables

El incremento del caudal del río Huallaga, producto de las intensas lluvias en la región de Huánuco, provocó el colapso de la plataforma de la carretera antigua en el sector de Huaracalla, en la provincia de Ambo.

La fuerza de las aguas turbulentas generó el desborde del río, lo que ocasionó una fuerte erosión en la base de la vía. Esta situación debilitó progresivamente la estructura de la carretera hasta provocar su colapso, interrumpiendo el tránsito vehicular en la zona.

El hecho ha generado preocupación entre los pobladores, quienes alertaron sobre el riesgo latente de nuevos deslizamientos y daños en otros tramos cercanos. Asimismo, demandaron la intervención urgente de las autoridades para realizar una evaluación técnica de los daños y ejecutar trabajos de rehabilitación que permitan restablecer la conectividad.

Ante la emergencia, se recomienda a los conductores evitar el tránsito por el sector afectado y optar por rutas alternas, además de extremar las medidas de precaución debido a las condiciones climáticas adversas.