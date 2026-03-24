Las intensas lluvias registradas en el departamento de Huánuco provocaron huaicos en el distrito de Santa María del Valle, generando graves daños materiales y afectando a decenas de familias en distintos sectores de la jurisdicción.

Uno de los eventos más peligrosos ocurrió en el sector del badén, donde el deslizamiento de lodo y agua sorprendió a conductores que transitaban por la zona. En medio de las condiciones climáticas adversas, una camioneta fue arrastrada por la corriente, evidenciando el alto riesgo de este paso, considerado crítico desde hace décadas por la población local.

Según testimonios de vecinos, el lugar carece de infraestructura adecuada para canalizar el agua que desciende de las partes altas, lo que obliga a los conductores a cruzar con apoyo de residentes. Pese a los reiterados pedidos de intervención, no se han ejecutado obras de encauzamiento ni medidas preventivas.

OPTAN POR RUTAS ALTERNAS

Ante esta situación, transportistas han optado por rutas alternas, desviándose por zonas cercanas al aeropuerto de Huánuco hacia Churubamba, con el fin de evitar el tramo afectado.

En paralelo, otro huaico impactó la zona de Pacaypampa, también en Santa María del Valle, dejando a más de 100 familias damnificadas y al menos 20 viviendas inhabitables. Las pérdidas materiales han sido totales en varios casos.

Una de las afectadas relató el dramático momento en que el lodo arrasó con su vivienda. “Hemos perdido todo, absolutamente todo. Solo pude sacar a mi mamá, no me dio tiempo de rescatar nada más”, expresó. La mujer señaló además que su madre, quien presenta discapacidad, perdió su silla de ruedas y medicamentos, agravando la situación familiar.

En medio de la emergencia, los damnificados han solicitado apoyo urgente de las autoridades, especialmente en atención médica, alimentos y abrigo.