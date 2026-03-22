Desarticulan presunta organización criminal “Colochos de Tingo María”

Una niña de apenas 3 años de edad falleció en un huaico, al ser arrastrada el vehículo en que viajaba junto a su abuela, la tarde noche del viernes 20 de marzo en el poblado de Taruca que pertenece en el distrito de Santa María del Valle. El personal policial de la Sección de Emergencia (SECEME) de Huánuco rescató entre el lodo el cuerpo sin vida de la menor.

Según la información policial, al llegar a la zona afectada, pobladores alertaron sobre la presunta desaparición de una menor de edad, quien habría sido arrastrada por el deslizamiento de lodo y piedras mientras se desplazaba en un vehículo de transporte interprovincial que fue expulsado fuera de la vía.

HALLAZGO

Ante la emergencia, efectivos de Rescate de la Policía Huánuco ingresaron de inmediato al área impactada, donde lograron ubicar la unidad siniestrada, de placa W2O-322, perteneciente a la empresa de transportes “Seis Exclusiva VIP”, que cubre la ruta Huánuco–Tingo María. El vehículo fue hallado completamente cubierto de lodo e incrustado entre árboles, sin ocupantes en su interior.

Durante las labores de búsqueda en los alrededores, los agentes localizaron a la menor a aproximadamente 70 metros del vehículo, en dirección al río. La víctima se encontraba en posición de cúbito dorsal y cubierta de lodo. De inmediato, el personal policial procedió a su rescate aplicando técnicas especializadas y trasladándola a una zona segura.

DESGARRADOR

Posteriormente, en el lugar se acercó Pilar Ayala Beraún (28), quien se identificó como madre de la menor, de iniciales B.M.L.A., de tres años de edad.

De los hechos dieron conocimiento a la Comisaría PNP Amarilis, que asumió las diligencias correspondientes, incluyendo la custodia y el procedimiento de levantamiento del cadáver, en coordinación con personal de Protección de Carreteras Huánuco. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del suceso.

DATO

La emergencia también dejó afectaciones en los alrededores del distrito de Santa María del Valle, donde algunas casas de tapial fueron destruidas por las constantes lluvias.