La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco logró una sentencia de terminación anticipada contra Junior Herrera por el delito de chantaje sexual en agravio de una joven, en la región de Huánuco.

De acuerdo con las investigaciones dirigidas por el fiscal adjunto provincial Óscar Salazar Rivera, los hechos se iniciaron en noviembre de 2023, luego de que la víctima decidiera poner fin a una relación sentimental de más de un año con el sentenciado.

Tras la ruptura, el acusado habría iniciado una serie de amenazas mediante mensajes, advirtiendo que publicaría fotografías íntimas si la joven no accedía a encontrarse con él. Ante la negativa y el posterior bloqueo en redes sociales, el sentenciado creó un perfil falso para continuar con el acoso y exigir dinero a cambio de no difundir el material privado.

PERFIL FALSO

Ante la negativa y el bloqueo de sus redes sociales, el sentenciado creó un perfil falso para comenzar a pedir dinero a la joven a cambio de no difundir el material privado. Debido al temor y el acoso constante, la víctima decidió informar lo sucedido a su madre, lo que permitió dar inicio al proceso legal y la posterior sanción del agresor.

Luego de la sustentación de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, se dictó una sentencia de tres años y cuatro meses de pena privativa de la libertad, la cual fue convertida a 173 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, además del pago de 1,000 soles por concepto de reparación civil en favor de la agraviada.