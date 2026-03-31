Una comerciante dedicada a la venta de papa denunció haber sido víctima de un presunto hurto agravado en su local, ubicado en la tercera cuadra del Jr. Ayacucho, cuestionó la decisión judicial que permitió la liberación de la persona acusada, pese —según indicó— a la existencia de pruebas y a que se habría producido una intervención en flagrancia.

La denunciante sostiene que el hecho le ocasionó una pérdida aproximada de S/ 15 mil, dinero que se encontraba guardado dentro de su negocio. De acuerdo con su testimonio, la presunta implicada ingresó al establecimiento como cliente y solicitó la compra de 10 kilos de papa. Mientras la comerciante realizaba la atención, la mujer habría aprovechado un descuido para sustraer una caja que contenía el dinero. La agraviada relató que el monto estaba guardado en una caja de zapatos, lo que habría facilitado su traslado sin levantar sospechas inmediatas.

Asimismo, afirmó que cuenta con registros de cámaras de vigilancia en los que —según señala— se observa a la acusada saliendo del local con una bolsa y un sombrero, elementos que habrían sido utilizados para ocultar el dinero sustraído. Indicó también que logró ubicar posteriormente a la presunta responsable, quien —de acuerdo con su versión— habría reconocido el hecho.

VÍCTIMA ESTÁ PREOCUPADA

Pese a estos elementos, el caso fue evaluado por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Huánuco, que dispuso la liberación de la acusada. Esta decisión ha generado preocupación en la denunciante, quien expresó temor por su seguridad y la de su familia, al considerar que la persona implicada podría representar una amenaza.

Finalmente, la comerciante solicitó a las autoridades que revisen el caso y evalúen nuevamente las circunstancias de la excarcelación, subrayando la necesidad de garantizar su protección y el debido proceso. Además, instó a que se adopten medidas para evitar posibles represalias, mientras continúan las investigaciones correspondientes.