En una acción firme en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, el Ministerio Público logró la aprobación de un acuerdo de terminación anticipada y la emisión de sentencia contra Christian Rivera y Raquel Huarac, por el delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización, en agravio del Estado Peruano.

La decisión fue adoptada en audiencia pública realizada el 28 de marzo en la provincia de Leoncio Prado, donde impusieron a ambos imputados cinco años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por el plazo de tres años, sujeta al cumplimiento de estrictas reglas de conducta.

Entre las principales medidas, los sentenciados deberán comparecer mensualmente ante el juzgado para informar sus actividades, no variar de domicilio sin autorización judicial, no cometer nuevos delitos y cumplir con la reparación del daño ocasionado.

ELEMENTOS DE CONVICCIÓN

Este importante resultado fue posible por el trabajo del Tercer Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado, a cargo del fiscal provincial Milton Jiménez, quien dirigió las diligencias y sustentó los elementos de convicción que permitieron alcanzar una sanción efectiva mediante la terminación anticipada del proceso.

Asimismo, a los dos procesados les impusieron el pago de 395 días multa, equivalente a S/ 3,716.95, monto que deberá ser cancelado dentro del plazo de diez días de emitida la sentencia. De igual forma, deberán abonar de manera solidaria la suma de S/ 2,000.00 por concepto de reparación civil a favor del Estado, la cual será pagada en dos cuotas durante los meses de abril y mayo del presente año.

CASO

Los hechos se suscitaron el 12 de marzo de 2026, cuando ambos fueron intervenidos por personal del Departamento de Investigación Criminal de Leoncio Prado, a inmediaciones de la institución educativa Gómez Arias Dávila, en la ciudad de Tingo María, en posesión de drogas ilícitas.

Durante la intervención, la policía halló en trimóvil un total de 32 envoltorios tipo ketes con alcaloide de cocaína, así como un cigarrillo con marihuana. Posteriormente, en el registro domiciliario, se incautaron diversos objetos utilizados para la microcomercialización, como balanzas grameras, recortes de papel, utensilios y dinero en efectivo.

Estos elementos evidencian que los imputados se dedicaban a la comercialización de sustancias ilícitas, actividad que constituye un grave riesgo para la salud pública.

El Ministerio Público reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera firme y articulada en la persecución del delito, contribuyendo a garantizar la seguridad ciudadana y la protección de la sociedad.