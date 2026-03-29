Las constantes lluvias ocasionaron el desprendimiento de una roca de gran tamaño, la cual cayó sobre el vehículo que pasaba por la carretera Central Huánuco Pasco, a consecuencia de ello perdió la vida un pasajero que viajaba en una automóvil.

El pasajero fue identificado como Nieves Tacuche Esteban (78) perdió trágicamente la vida al ser aplastado por una roca mientras se desplazaba a bordo de un automóvil de placa C3U - 413. La enorme piedra se desprendió del cerro debido a las constantes lluvias que se registran en la zona.

El accidente ocurrió hoy, sábado, alrededor de las 9:00 de la mañana, en la carretera central Huánuco–Cerro de Pasco, a la altura del sector conocido como Río Blanco, en el distrito de San Rafael, provincia de Ambo.