Carretera en mal estado impide el traslado de paciente al hospital de Llata

Diversas comunidades como Nueva Esperanza, Dos Unidos, Nuevo Oriente y Pueblo Libre, entre otras localidades del distrito de Honoria, en la provincia de Puerto Inca, han quedado incomunicadas, afectando no solo a los productores de arroz, plátano y cacao, sino también a los estudiantes, quienes no pueden trasladarse a sus centros educativos.

Las autoridades shipibas de Nueva Esperanza volvieron a alertar sobre la magnitud de los daños ocasionados por las constantes lluvias. Como si fuera poco, en el kilómetro 27 del tramo entre Campo Verde y Honoria, la crecida del río generó una gran abertura que dejó sin conexión el único puente de la zona.

CLAMAN AYUDA

Ante esta situación, las autoridades comunales reiteraron su llamado de auxilio a los alcaldes y al gobernador regional. Aunque señalan estar acostumbrados a la indiferencia, esta vez han decidido hacer pública su denuncia y demanda.

“Ya es tiempo de que la región Huánuco se entere de cómo el Estado nos trata. La indiferencia de nuestras principales autoridades es escandalosa”, expresó uno de los jefes shipibos.