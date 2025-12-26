Periodistas de Huánuco comparten alegría con escolares de Huiyan

El fiscal adjunto provincial Diego Álvarez, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Aucayacu, logró que el Poder Judicial imponga una sentencia de 12 años y seis meses de pena privativa de la libertad contra Fabián Apóstol, hallado culpable del delito de robo agravado.

El acusado fue condenado por su participación en el asalto a un agricultor en el caserío Nuevo Copal, delito que atentó contra el patrimonio de la víctima. Asimismo, el fallo judicial ordena el pago de 5,000 soles por concepto de reparación civil a favor del agraviado.

IRRUMPIERON EN SU VIVIENDA

Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron la madrugada del 2 de julio de 2024, cuando el sentenciado, junto a otros cómplices, irrumpió violentamente en la vivienda de la víctima. Los delincuentes se hicieron pasar por miembros del Ejército Peruano, maniataron y encapucharon al agricultor, para luego sustraer sacos de cacao, café y un teléfono celular, amenazándolo de muerte antes de darse a la fuga.

La labor estratégica del Ministerio Público permitió vincular al sentenciado con el delito, tras hallarse un arma de fuego artesanal, conocida como “trampero”, así como el vehículo utilizado durante el asalto.

PRUEBAS IRREFUTABLES

La captura y posterior condena se sustentaron en un exhaustivo trabajo de investigación, que incluyó el reconocimiento del acusado por parte de la víctima y el hallazgo de parte de la mercadería robada en una vivienda del caserío Río Frío.

El Ministerio Público, en coordinación con efectivos de la Comisaría PNP de Aucayacu, logró así desarticular el accionar delictivo y evitar la impunidad de los responsables.