Huánuco: policía recupera motocicleta con requisitoria por hurto durante operativo

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco logró una condena de 13 años de pena privativa de libertad efectiva contra Hever Alcántara, conocido como “El Largo”, por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado. Además, el sentenciado deberá pagar S/ 4500 por concepto de reparación civil.

El equipo del Cuarto Despacho Fiscal logró acreditar los hechos materia de imputación, ocurridos el 1 de agosto de 2019 en el tramo vial de ingreso al centro poblado de Malconga.

De acuerdo con la acusación fiscal, Alcántara citó previamente a los agraviados en el centro de la ciudad de Huánuco, con el argumento de concretar la venta de una motocicleta Pulsar. Posteriormente, los condujo hasta la zona de Malconga, donde presuntamente se concretaría la entrega del vehículo. Antes de ello, se habría cerciorado de que las víctimas llevaran consigo el dinero para realizar la supuesta compra.

AMENAZAS CON ARMA

Según las pruebas presentadas por el fiscal provincial César Palli Calla, al llegar al lugar, los agraviados fueron interceptados por cuatro sujetos que se desplazaban a bordo de dos motocicletas. Los individuos los redujeron mediante golpes y, a la persona que llevaba el dinero, la amenazaron con un arma de fuego para obligarla a entregar sus pertenencias.

Durante el asalto, las víctimas fueron despojadas de dinero, teléfonos celulares, una mochila, una billetera y otros objetos de valor.

Tras valorar los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, el Juzgado Penal Transitorio emitió el fallo condenatorio contra Hever Alcántara, imponiéndole 13 años de prisión efectiva y el pago de S/ 4500 por concepto de reparación civil.