Huánuco: confirman cadena perpetua contra sujeto que abusó sexualmente de su menor hija

El Ministerio Público logró 14 años de pena privativa de la libertad efectiva contra Julio Vila, como autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menor de edad, con la agravante de parentesco, en perjuicio de su sobrina de 6 años.

La acusación fiscal estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial, Roy Robles Rafaele de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado, quien durante el proceso presentó y sustentó los elementos probatorios que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado.

Los hechos ocurrieron a fines de octubre de 2021, en una vivienda ubicada en el caserío Río Tigre, distrito de Mariano Dámaso Beraún (Las Palmas), provincia de Leoncio Prado. De acuerdo con la investigación fiscal, el sentenciado, aprovechando su condición de tío de la menor y la confianza existente dentro del entorno familiar, llevó a la niña de iniciales D. F., de 6 años, hacia una cama bajo el pretexto de jugar a las cosquillas. En ese contexto, Julio Vila realizó un acto de connotación sexual que provocó una sugilación en el cuello de la menor, vulnerando su indemnidad sexual.

HUELLA EN EL CUELLO

El hecho fue advertido en la mañana del 26 de octubre de 2021, cuando las docentes de su institución educativa observaron una equimosis violácea en el cuello de la niña. Al conversar con ella, la menor realizó un relato espontáneo de lo ocurrido, por lo que las docentes activaron los protocolos de protección correspondientes y comunicaron el hecho a las autoridades.

Durante el juicio oral, el representante del Ministerio Público sustentó la acusación con diversos medios probatorios que permitieron acreditar la comisión del delito y la responsabilidad del acusado. Entre los principales elementos presentados se encontró el Certificado Médico Legal, mediante el cual se estableció científicamente que la lesión encontrada en el cuello de la menor correspondía a una sugilación producida por succión.

TESTIMONIOS IRREFUTABLES

También las declaraciones testimoniales de las docentes, pericias psicológicas forenses, el registro audiovisual y las diligencias de constatación fiscal realizadas en el lugar de los hechos.

Tras culminar el juicio, se resolvió por unanimidad imponer a Julio Vila una condena de 14 años de pena privativa de la libertad efectiva.

Asimismo, ordenó el pago de S/ 1,000.00 por concepto de reparación civil a favor de la menor agraviada, además de disponer que el sentenciado reciba tratamiento terapéutico especializado y cumpla estrictas reglas de conducta, entre ellas la prohibición absoluta de acercarse a la víctima.