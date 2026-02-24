Tingo María: Árbol cae sobre mototaxi y deja un fallecido

El personal de la Comisaría PNP de Aucayacu, en coordinación con el área de Inteligencia, ejecutó un operativo en el caserío Consuelo, jurisdicción de Tingo María, que culminó con la detención de un sujeto por el presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas (TID).

Durante la intervención, los agentes detuvieron un vehículo de categoría M1, marca Honda, color plata, de placa de rodaje A4L-281, que se desplazaba por una trocha carrozable con dirección a la Carretera Longitudinal de la Selva Norte.

El conductor fue identificado como Octavio Gómez Cordero (47). En el registro preliminar del automóvil, la Policía halló seis paquetes de forma ovoide ocultos en el compartimiento de la llanta de repuesto, debajo del protector correspondiente.

SU PESO

De acuerdo con el acta policial, tres de los paquetes estaban envueltos con cinta adhesiva de color beige, uno con cinta verde y dos con cinta combinada (beige y verde). El peso total de la sustancia incautada asciende a 12 kilos 122 gramos.

Los paquetes contenían una sustancia blanquecina compacta con olor característico, que sería presuntamente Pasta Básica de Cocaína (PBC). La prueba de campo realizada in situ con el reactivo químico Mayer arrojó una coloración azul turquesa, dando resultado positivo para alcaloide de cocaína.

Ante estos hechos, se procedió a la detención de Gómez Cordero por encontrarse en presunta flagrancia delictiva como supuesto autor del delito contra la salud pública – tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado. El intervenido y la sustancia incautada fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las diligencias e investigaciones de ley.