Un trágico accidente de tránsito se registró el lunes 9 de febrero en una carretera de la región Huánuco, donde un conductor perdió la vida de manera instantánea luego de que el vehículo que manejaba se despistara y terminara volcando.

La víctima fue identificada como Elio Muñante López Soto (53), quien conducía una station wagon. Las causas del accidente aún son materia de investigación por parte de las autoridades; de acuerdo con las primeras indagaciones, el chofer habría perdido el control de la unidad, lo que provocó el violento despiste y la posterior volcadura.

MURIÓ EN EL LUGAR

A consecuencia del fuerte impacto, el conductor falleció en el lugar del accidente, sin que se pudiera hacer nada para salvarle la vida. Hasta la zona llegaron efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público para realizar el levantamiento del cuerpo y cumplir con las diligencias correspondientes.

La Policía y los peritos especializados continúan analizando las circunstancias que habrían originado el fatal hecho, entre ellas un posible exceso de velocidad o las condiciones de la vía, con el fin de esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.