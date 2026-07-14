Capturan a sujeto con motocicleta robada y droga tras persecución en Amarilis

La Sala Mixta Descentralizada de Leoncio Prado confirmó la sentencia de cadena perpetua contra Yordi Palomino por el delito de violación sexual en agravio de una menor de 11 años, tras ratificarse la solidez de la investigación fiscal. Los ultrajes ocurrieron entre noviembre de 2022 y febrero de 2023 en el distrito de Monzón, Huánuco, donde el agresor aprovechaba que la víctima se encontraba sola en una vivienda del sector Guayabal para someterla.

El fallo definitivo se obtuvo gracias al trabajo conjunto del Ministerio Público, inicialmente sustentado por la Fiscalía Mixta de Monzón y luego defendido ante la apelación por la Fiscalía Superior Mixta de Leoncio Prado. Los magistrados validaron las contundentes pruebas presentadas que demostraron la responsabilidad penal y reincidencia del acusado, garantizando de esta manera la justicia y la tutela de los derechos de la menor afectada.