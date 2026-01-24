Aprueban desalojo inmediato para recuperar espacio público invadido en Fonavi III

El director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco, Francisco Pérez, participó en la presentación y verificación de las muestras de mobiliario escolar destinadas a diversas instituciones educativas de la región.

La autorida educativa actuó como veedor junto a especialistas técnicos, con el objetivo de garantizar el estricto cumplimiento del expediente técnico. Durante la jornada, la empresa Mobilia Industrial presentó los prototipos de carpetas y sillas, los cuales fueron sometidos a pruebas de funcionalidad, resistencia y calidad.

AGRADECE

El director de la UGEL Huánuco expresó su agradecimiento al Gobierno Regional de Huánuco por priorizar las inversiones.

“Este es un paso fundamental para fortalecer la educación pública. Contar con mobiliario renovado no solo moderniza nuestras aulas, sino que también motiva a docentes y estudiantes a alcanzar mejores logros de aprendizaje”, puntualizó la autoridad educativa.

DOTARÁN MUEBLES

La meta de adquisición contempla la dotación de mobiliario escolar para 1170 instituciones educativas del nivel primario y 369 instituciones del nivel secundario a nivel departamental.

La Gerencia Regional de Desarrollo Social informó que el proyecto se ejecuta a través de dos Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR), bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), en el marco de la Ley n.° 29230.