Huánuco: impulsan la educación inclusiva con el modelo SAE para el 2026

En una grave denuncia que constituye un escándalo a la transparencia del proceso electoral en la provincia de Huamalíes, el candidato a diputado de Ricardo Belmont, Melvin Céspedes informó sobre la presencia irregular de la hermana del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en los locales de votación de la zona el pasado 12 de abril. Según las declaraciones del denunciante, la mujer habría sido vista interceptando sistemáticamente a los miembros de mesa para inducir el voto a favor de la candidata Keiko Fujimori, de la agrupación política Fuerza Popular.

Céspedes detalló que la implicada, identificada como Eva Gutiérrez, no debería haber permanecido en dicha jurisdicción, puesto que su lugar de sufragio oficial corresponde a la región de Pasco. Los testimonios recogidos en la zona de Llata indican que la mujer aprovechaba los momentos en que los miembros de mesa salían de sus funciones para abordarlos con la consigna “voten por la chinita”, una acción que vulnera la neutralidad que debe regir en cualquier centro de votación.

La denuncia también señala un presunto despliegue logístico cuestionable, mencionando que autoridades de turno habrían financiado alimentación y viáticos para personeros de un partido específico, rompiendo la equidad necesaria en la contienda.

DICE TENER EVIDENCIAS

Céspedes, quien afirma poseer evidencias de estos actos, cuestionó la falta de transparencia y la intervención de familiares de altos funcionarios en sectores estratégicos como las oficinas de la ODPE, lo que calificó como una afrenta a la dignidad política de Huánuco.

Finalmente, el denunciante anunció que, una vez concluida la jornada electoral, se convocará a una conferencia de prensa para presentar las pruebas recaudadas y exigir una investigación profunda sobre estas presuntas irregularidades. Este hecho ha generado una profunda preocupación en la población huanuqueña, que demanda que las autoridades electorales garanticen que la balanza de la justicia sea equitativa para todos los participantes.