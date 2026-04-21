La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco dio inicio a la segunda asistencia técnica presencial del año 2026, enfocada en la implementación del modelo de Servicio de Apoyo Educativo (SAE), como parte de su estrategia para fortalecer la educación inclusiva en la región.

La jornada fue inaugurada por el director de la UGEL Huánuco, Francisco Pérez, junto a la jefa de la Unidad de Gestión Pedagógica, Niria Fernández Ysla. El evento contó con la participación de una especialista de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación, así como de directivos y especialistas de diversas UGEL.

Durante la actividad, el coordinador del modelo SAE, Lincol Esteban Alvino, explicó que esta iniciativa busca dar cumplimiento al Decreto Supremo n.° 007 y a la Resolución Viceministerial n.° 041-2024, normativas que establecen la implementación obligatoria de este servicio en instituciones educativas de los niveles inicial, primaria y secundaria, con el objetivo de garantizar que ningún estudiante quede rezagado.

ELIMINAR BARRERAS DE APRENDIZAJE

Asimismo, destacó que la educación inclusiva no se limita a estudiantes con diagnóstico de discapacidad, sino que apunta a eliminar las barreras de aprendizaje que afectan a toda la población estudiantil.

Uno de los principales desafíos identificados para este año es superar las barreras actitudinales y los prejuicios de baja expectativa que aún persisten entre padres de familia, docentes y la comunidad. Tras alcanzar un 75 % de cumplimiento en 2025, la meta para 2026 es superar el 90 % de instituciones educativas con equipos SAE conformados.

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO

Estos equipos, liderados por el director de cada institución e integrados de manera flexible por docentes, auxiliares y psicólogos, tienen entre sus funciones realizar diagnósticos para identificar barreras de aprendizaje, gestionar apoyos curriculares y didácticos, y articular acciones con entidades externas como centros de salud y programas sociales.

Con esta asistencia técnica, la UGEL Huánuco reafirma su compromiso de garantizar una educación inclusiva y de calidad, que promueva la permanencia y el logro de aprendizajes de todos los estudiantes.