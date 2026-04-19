Huánuco: UNDAR inicia nueva etapa con presentación de su Comisión Organizadora

En un operativo policial ejecutado en la ciudad de Huánuco detuvieron a un presunto implicado en el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión.

La intervención realizada el 18 de abril entre las 11:20 y 13:30 horas, a cargo de efectivos de la Sección de Investigación de Prevención de Robos de Vehículos (SECPIRV-PNP-Huánuco), en el marco de acciones para combatir la criminalidad en la jurisdicción.

El detenido fue identificado como Gregorio Claudio Sáenz (29), conocido con el alias “Negro”, quien habría exigido el pago de S/ 3,000 a su víctima, Willy Centurión Villalobos (25), a cambio de la devolución de su motocicleta, una unidad marca Waxin, modelo WX110, fabricada en 2025 y sin placa de rodaje.

POLICÍA PENDIENTE

Según información policial, agentes de inteligencia lograron ubicar el punto donde se concretaría la entrega del dinero, en la avenida Vía Colectora, a la altura del paradero Chapacuete, referencia “Olla de Barro”. En dicho lugar, el sospechoso fue intervenido cuando se encontraba a bordo del vehículo de placa W2N-402.

Durante el registro, los efectivos hallaron en su poder la suma de dinero previamente exigida a la víctima, procediendo de inmediato con su detención, así como la incautación del efectivo y del vehículo utilizado.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes y la determinación de responsabilidades conforme a ley.