Contraloría supervisa obras de educación y servicios de salud en Leoncio Prado y Puerto Inca

La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, a cargo del fiscal provincial Silvio Santiago Modesto, viene realizando la diligencia de análisis de restos óseos y elementos asociados en las instalaciones de la Unidad Médico Legal II de Huánuco.

La diligencia es desarrollada del 20 al 24 de abril de 2026 y cuenta con la participación de especialistas en antropología y odontología forense del Equipo Forense Especializado (EFE). Los peritos analizan restos óseos y elementos asociados correspondientes a diez víctimas del periodo de violencia que vivió el país entre 1980 y 2000, con el objetivo de lograr su identificación plena y su posterior restitución a los familiares.

Como parte del proceso, también se realizó la exhibición de prendas vinculadas a las víctimas, con la participación de sus familiares, lo que contribuye al proceso de identificación. El Ministerio Público reafirmó su compromiso con la búsqueda de la verdad, bajo un enfoque humanitario y con pleno respeto de los derechos humanos, garantizando investigaciones objetivas, técnicas y transparentes.