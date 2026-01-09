La Dirección Regional de Salud (DIRESA) Huánuco, a través de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, informó que, tras realizar una vigilancia sanitaria inopinada en los principales centros comerciales de la ciudad, no se ha encontrado en venta el producto leche maternizada NAN SUPREME PRO 2, marca Nestlé, presentación lata de 800 gramos, observado a nivel nacional por DIGESA.

Esta acción se ejecutó en cumplimiento del Comunicado N.° 001-2026 de DIGESA, que alerta sobre una posible desviación de calidad (no relacionada con inocuidad) correspondiente al lote N.° 52840742F2, motivo por el cual se dispuso la verificación inmediata de su posible comercialización en Huánuco.

Durante el operativo, el equipo técnico de Salud Ambiental inspeccionó los establecimientos Tottus, Metro y Plaza Vea, considerados los centros comerciales de mayor afluencia en la ciudad. Como resultado:

Ninguno de los establecimientos inspeccionados comercializa el producto alertado. No evidenciaron stock actual ni anterior del lote observado. Las tiendas Metro y Tottus contaban con alerta sanitaria interna emitida por sus gerencias, y presentaron sus registros de control. Plaza Vea no contaba con alerta interna, pero confirmó que no vende ni ha recibido dicho producto.

La intervención fue liderada por la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, bajo la conducción del Médico Veterinario Aldo Villareyes Cariga, con la participación del equipo técnico y del responsable del área de Alimentos, Ernesto Portugal Ramón.

Pese a no haberse encontrado el producto en el mercado local, la DIRESA Huánuco recomienda a la población no adquirir ni consumir la leche NAN SUPREME PRO 2 correspondiente al lote 52840742F2, y verificar siempre el número de lote al momento de la compra, como medida preventiva para proteger la salud, especialmente de los niños.

Finalmente, el sector Salud reiteró que mantiene una vigilancia permanente y articulada ante las alertas sanitarias nacionales, actuando de manera oportuna para salvaguardar la salud pública y garantizar la seguridad de los alimentos que se expenden en la región.