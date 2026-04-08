Caen dos integrantes de “Los Gatilleros de Pucate” de Huánuco

Un juez de investigación preparatoria dispuso el internamiento en el penal de Luis Alberto Espantoso Cornejo (43), investigado por ultrajar y embarazar a una niña de 12 años de edad.

Después de evaluar los elementos de convicción que en audiencia virtual sustentó el fiscal que investiga el abuso sexual de la que fue víctima la menor en el año 2025.

La menor declaró ante la cámara Gesell, asimismo las declaraciones de la madre de la menor, la del personal de salud que la atendió, el certificado médico legal, entre otros elementos probatorios, fueron valorados por el juez para dictar 9 meses de prisión preventiva contra Espantoso Cornejo.

EMBARAZO

La agraviada relató tanto a su familia como a las autoridades que el investigado la violentó en una ocasión y que no se percató que estaba embarazada hasta meses después.

Luego de la denuncia realizada por la madre de la niña, el fiscal solicitó la detención preliminar de Luis Alberto, la misma que fue autorizada por el juez de turno.

Efectivos del Departamento de Investigación Criminal lograron detenerlo en Santa María del Valle al acusado.