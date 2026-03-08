Reconocen a 24 mujeres huanuqueñas destacadas en diversas áreas

Dos personas fallecidas y cuatro heridos de gravedad es el saldo un lamentable accidente de tránsito ocurrido cuando una miniván se despistó y cayó a un abismo.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Walter Facundo Ortega Fernández (73) y Abel Morales Merino (35). En tanto, los heridos responden a los nombres de Magdalena Ramos Wolcas (15), María Liz Espinoza Isidro (19), Eusebio Ayala Cueva (40) y Jorge Romero Reyes (71).

El accidente se registró hoy, sábado 7 de marzo alrededor de las 8:30 de la mañana, en la jurisdicción del centro poblado San Antonio, distrito de Chavín de Pariarca, provincia de Huamalíes, cuando la unidad móvil de placa de rodaje AEN-869 se dirigía con destino a la ciudad de Lima.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente.