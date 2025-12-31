Amarilis es reconocido por destacada labor en prevención del dengue

Con el objetivo de optimizar la producción jurisdiccional y reducir los tiempos de espera para la ciudadanía, el Juzgado Civil Mixto Transitorio de Huánuco culminó con éxito tres jornadas judiciales extraordinarias de carácter voluntario, realizadas durante el mes de diciembre.

Las actividades contaron con el respaldo de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y se desarrollaron los días 23, 29 y 30 de diciembre. Durante estas fechas, la magistrada Cancia Mariano Lobatón y su equipo de trabajo ampliaron su jornada laboral desde las 07:00 hasta las 22:00 horas, en un esfuerzo adicional orientado a atender la carga procesal pendiente.

EXPEDIENTES QUE AVANZAN

El propósito central de estas jornadas fue enfrentar de manera directa la sobrecarga procesal que afronta el despacho. Gracias a la labor intensiva, un número significativo de expedientes avanzó hacia su resolución, lo que permitirá brindar respuestas más oportunas a los usuarios del sistema judicial.

Esta iniciativa se enmarca en los compromisos de la actual gestión de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, liderada por el doctor Alberto Berger Vigueras, orientados a elevar la productividad y fortalecer el servicio de justicia en todo el distrito judicial.

Al concluir las jornadas, la magistrada Cancia Mariano Lobatón destacó la disposición y compromiso de su equipo, y reafirmó su voluntad de continuar impulsando acciones que contribuyan a mejorar la eficiencia del despacho judicial. Con estas medidas, se busca no solo agilizar los trámites procesales, sino también fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia de la región.