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Con solo 8 años, el huanuqueño Thiago Jonathan Bonifacio Campos representó al Perú y obtuvo el segundo lugar en el VIII Taekwondo Grand Prix y Open Internacional de la Feria de las Flores 2026, realizado en Medellín.

El talento deportivo de Huánuco volvió a destacar a nivel internacional. Thiago Jonathan Bonifacio Campos, estudiante de 8 años de la institución educativa San Vicente de la Barquera, obtuvo la medalla de plata en el VIII Taekwondo Grand Prix y Open Internacional de la Feria de las Flores 2026, desarrollado en la ciudad de Medellín, Colombia.

El joven deportista representó al Perú en la categoría Benjamín, modalidad combate, donde demostró un alto nivel competitivo al superar con éxito las rondas eliminatorias y enfrentarse a destacados exponentes de diferentes países.

DISCIPLINA

Gracias a su disciplina, técnica y determinación, Thiago alcanzó la gran final del certamen, consiguiendo el subcampeonato y subiendo al podio internacional con la bandera peruana, resultado que refleja el esfuerzo y la dedicación que viene desarrollando en esta disciplina.

Este importante logro también llena de orgullo a la institución educativa San Vicente de la Barquera, que destacó el desempeño de su estudiante y reafirmó su compromiso con la formación integral de sus alumnos, promoviendo tanto la excelencia académica como el desarrollo deportivo.

La destacada participación de Thiago Jonathan Bonifacio Campos constituye un motivo de orgullo para Huánuco y el país, al demostrar que el talento, acompañado de esfuerzo y perseverancia, puede alcanzar importantes resultados en escenarios internacionales.