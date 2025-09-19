Prisión preventiva y comparecencia con restricciones para implicado en fatal accidente

Con un colorido pasacalle y un animado concurso de danzas típicas, la comunidad educativa de la Institución Educativa Privada Galileo Galilei College de Ayancocha, en la provincia de Ambo, celebró su 12.º aniversario.

La festividad reunió a escolares de los niveles inicial, primaria y secundaria, así como a docentes y padres de familia, quienes participaron con entusiasmo en una jornada llena de música, tradición y orgullo institucional.

CON TRAJES TÍPICOS

El evento se inició con la concentración en la Plaza de Armas de Ambo, donde cada delegación desfiló al ritmo de sus bandas escolares y luciendo trajes típicos representativos de diversas regiones del Perú. Las calles de la ciudad se llenaron de color y alegría en una mañana que resaltó la identidad cultural y el compromiso con la educación.

Durante la jornada, el promotor del colegio, Aarón Ruiz, destacó la visión que impulsó la creación del Galileo Galilei College:

“Tras un estudio de mercado, observamos que la ciudad estaba creciendo y que no había suficiente apoyo a la educación por parte de las autoridades. Por ello, decidimos ofrecer una educación de primer nivel. Gracias a este esfuerzo, entre 20 y 25 de nuestros estudiantes ingresan cada año por examen preferencial a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán”.

TRILOGÍA ESTRATÉGICA

Asimismo, enfatizó que la institución trabaja bajo una trilogía educativa que involucra a padres, estudiantes y profesores como pilares fundamentales del aprendizaje.

“Frente a un mundo globalizado, nuestros alumnos están realmente preparados. Queremos que cada estudiante sea una luz en su familia y contribuya al desarrollo y progreso de nuestra tierra andina”, agregó.

El aniversario no solo fue una fiesta, sino también una muestra del compromiso de la comunidad educativa con la formación integral de sus estudiantes y la promoción de la cultura local.