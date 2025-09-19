A cinco meses de prisión preventiva fue sentenciado Jorge Delgado, por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente. Asimismo, dictaron comparecencia con restricciones y el pago de 100 mil soles contra Rubén Delzo como caución por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

Los hechos ocurrieron el 5 de septiembre del presente año, en la carretera Aucayacu – Tocache, a la altura del cruce que conduce al puente El Salvador. Según la investigación fiscal, el camión marca Hyundai, conducido por Jorge Delgado, se detuvo en medio de la vía principal a la espera de que otro vehículo lo sobrepasara.

Sin el cuidado y la prudencia debida, realizó una maniobra hacia la izquierda para ingresar al acceso del puente, momento en el que fue impactado violentamente por un vehículo de la empresa de transportes TOC SAC, conducido por Rubén Delzo, que se desplazaba a una velocidad no prudente por el carril contrario.

DOS FALLECIDOS

Como resultado del accidente falleció en el acto el menor Liam Maíz, mientras que otros pasajeros, incluyendo a Amalia Cumapa (madre del menor), Ana Rodríguez, Irma Esteban y Elger Flores, fueron trasladados a una posta médica local y posteriormente derivados al hospital de Tingo María. En el trayecto, Amalia Cumapa también perdió la vida.

Pese a presenciar a las víctimas heridas, Jorge Delgado descendió del camión y abandonó el lugar del accidente sin brindar ayuda, según lo expuesto en audiencia.

En audiencia el Fiscal Adjunto Provincial Carlos Antonio Berrospi Figueroa, sustentó ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Aucayacu, la prisión preventiva para Jorge Delgado y comparecencia con restricciones con vigilancia electrónica para Rubén Delzo, donde se resolvió otorgar 5 meses de prisión preventiva para el primero y comparecencia con restricciones para el segundo, este último por cuanto el INPE aún no implementa la vigilancia electrónica, conforme a lo fundamentado por el Juez a cargo.