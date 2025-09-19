El distrito de Amarilis vuelve a marcar la diferencia en políticas sociales, el alcalde Roger Hidalgo Panduro puso en marcha la entrega gratuita de miles de pares de zapatillas de reconocidas marcas internacionales, así como medias y brasieres, gestionados ante la SUNAT y ADUANAS.

Este esfuerzo, inédito en la región, busca atender de manera directa a la población de la microcuenca de Chicchuy y Mancapozo, principalmente en las zonas rurales, donde la necesidad golpea más fuerte.

“Hoy demostramos que gobernar es tocar la puerta correcta y gestionar con resultados. Las zapatillas y prendas originales no le cuestan ni un sol al pueblo; al contrario, llegan gracias a un trabajo serio de SUNAT y ADUANAS para atender a quienes más lo necesitan. Amarilis avanza con obras, pero también con justicia social”, expresó Hidalgo Panduro durante la jornada de entrega en Chicchuy.

EMPADRONADOS

La distribución fue realizada de manera ordenada y transparente, a familias previamente identificadas y empadronadas en coordinación con las autoridades comunales y los regidores municipales. El 18 de setiembre inició la entrega en Chicchuy, Colpa Alta y Yaca, mientras que el 19 de setiembre la acción social beneficiará a las comunidades de Malconga, Cancalla y La Pedroza.

Entre lágrimas de emoción, don Alejandro Ramírez, poblador de Yaca, expresó su gratitud: “Nunca antes un alcalde se ha preocupado de esta manera por nosotros. Antes, nuestros hijos caminaban descalzos por los campos; hoy, gracias a nuestro alcalde, reciben zapatillas nuevas y de calidad. Esto no es un regalo cualquiera, es dignidad para nuestras familias. Gracias por pensar en la gente humilde del campo, gracias por hacer que Amarilis nos incluya a todos”.

Con esta iniciativa, la gestión de Roger Hidalgo reafirma su compromiso de gobernar con obras de impacto, pero también con un profundo sentido social, llevando desarrollo y bienestar hasta los rincones más alejados del distrito.