Hablar de donación de órganos no es sencillo. Para muchas familias la palabra trasplante llega en medio del dolor y la incertidumbre, pero también abre una ventana a la esperanza. Cada historia de donación es una lección de amor, un recordatorio de que un acto solidario puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Así lo demostró la licenciada Gladys, enfermera y madre de dos hijas, quien conmovió con su testimonio a los asistentes a la mesa de trabajo realizada por la Red Asistencial Huánuco de EsSalud, en el marco de la Semana de Donación de Órganos y Tejidos, cuyo lema es “Un Sí que da vida: familias que donan, vidas que renacen”.

“Estoy feliz de poder ver a mi hija recuperada. Fue muy difícil pasar por el proceso, derribar los mitos y temores, pero valió la pena. Hoy trabajo con el mismo entusiasmo y mi familia vuelve a recuperar la alegría de vivir con salud”, expresó con emoción.

Riñón

Hace cinco meses, Gladys tomó una de las decisiones más valientes de su vida: donar uno de sus riñones a su hija. Tras un riguroso proceso médico y psicológico en EsSalud Lima, la intervención fue un éxito y desde entonces su familia vive con esperanza renovada. Su testimonio recordó a todos que la donación es un acto de amor que trasciende los miedos y prejuicios.

La mesa de trabajo sobre donación de órganos, organizada por la Red Asistencial Huánuco, reunió a representantes de instituciones públicas y privadas con el objetivo de sumar esfuerzos para promover la cultura de la donación y derribar los mitos que la rodean. El encuentro contó con la participación de colegios profesionales, autoridades regionales y especialistas de la salud, quienes firmaron un compromiso de trabajar juntos para sensibilizar a la población.

Transformar el dolor en vida

Durante la jornada, el gerente central de Procura de EsSalud, Erick de la Torre, y el director de la Red Asistencial Huánuco, Iván Barrera, subrayaron la importancia de conversar en familia sobre la donación de órganos y construir una cultura que transforme el dolor en vida.

La Unidad de Procura del Hospital II Huánuco anunció que en los próximos días realizará actividades educativas en colegios y universidades para sensibilizar a las nuevas generaciones. Porque detrás de cada trasplante no solo hay ciencia y técnica, sino también historias de amor que nos recuerdan que donar es, en esencia, regalar una segunda oportunidad de vida.