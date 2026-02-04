Advierten riesgo ambiental por depósito de material en quebrada de Agoragra

La región de Huánuco registra un inicio temprano en el consumo de sustancias legales y una creciente exposición de escolares al ofrecimiento de drogas, según el Estudio Nacional sobre Prevención y Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria 2024, elaborado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

Eduardo Cruz, subdirector de Prevención del Consumo de Drogas de Devida, indica que el informe revela que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol en Huánuco es de 13 años, mientras que el inicio en el consumo de marihuana se sitúa en los 14 años. La investigación se desarrolló en doce instituciones educativas públicas y privadas de la región, con una muestra de 1547 estudiantes, representativa de más de 28 000 escolares de secundaria.

ESTADÍSTICAS

El alcohol se mantiene como la droga más consumida y más ofrecida a la población escolar de Huánuco. El 46,2 % de estudiantes señaló que alguna vez le ofrecieron alcohol, mientras que el 13,8 % reportó ofrecimiento de marihuana, la droga ilegal con mayor presencia en la región. Asimismo, el estudio identifica que el 21,7 % de escolares observó intercambio de drogas dentro de su institución educativa y el 19,3 % en los alrededores del colegio, con mayor incidencia en centros educativos públicos.

En cuanto al consumo de drogas ilegales, el 4,9 % de estudiantes de secundaria en Huánuco consumió alguna sustancia ilegal durante el último año, lo que equivale a aproximadamente 1386 escolares. La marihuana continúa como la sustancia ilegal de mayor consumo: el 2,8 % la consumió en el último año y el 5,6 % la probó alguna vez en su vida.

CIGARRILLO ELECTRÓNICO

El estudio también incorpora, por primera vez, la medición del consumo de cigarrillo electrónico. En Huánuco, el 9,5 % de estudiantes reportó consumo anual de vapeo, cifra menor al consumo de tabaco tradicional, que alcanza el 10,1 %. Pese a ello, más de la mitad de los escolares considera que el uso frecuente de alcohol, tabaco y cigarrillos electrónicos conlleva un riesgo moderado o grave para la salud.

Respecto a la percepción y demanda de atención, el 33,5%de estudiantes manifestó que necesita orientación sobre el consumo de alcohol, cigarrillos u otras drogas, mientras que el 12,3% considera que requiere algún tipo de tratamiento. No obstante, el 82,7 % indicó que nunca accedió a servicios de tratamiento, lo que evidencia brechas en prevención y atención temprana.

Los resultados del estudio permiten orientar acciones focalizadas de prevención, intervención y acompañamiento en Huánuco, con énfasis en la población escolar, sus familias y las comunidades educativas, a fin de reducir factores de riesgo y fortalecer entornos protectores frente al consumo de drogas.