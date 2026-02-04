El Ministerio Público del Distrito Fiscal de Huánuco, a través de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), realizó una diligencia de verificación en la quebrada Agoragra, ubicada en el distrito de Amarilis, para constatar el impacto ambiental generado por la acumulación de material excedente proveniente de una obra de infraestructura.

La intervención estuvo a cargo del fiscal provincial César Gonzales Ramos, quien, junto a autoridades del Gobierno Regional y representantes locales, constató la presencia de aproximadamente 15 mil metros cúbicos de material de corte depositados en el cauce natural de la quebrada. Esta situación representa un riesgo para el libre flujo del agua y para la seguridad de las poblaciones asentadas en las zonas bajas.

LES EXHORTAN A QUE TOMEN ACCIONES

Durante la diligencia, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental exhortó de manera urgente a las entidades responsables a adoptar medidas inmediatas para el retiro del material acumulado, con el objetivo de prevenir deslizamientos, inundaciones y eventuales afectaciones a la vida y los bienes de los ciudadanos.

El Ministerio Público reafirmó su compromiso con la defensa del medio ambiente y la protección de la población, actuando de forma preventiva ante escenarios de riesgo ambiental y promoviendo el cumplimiento de la normativa vigente.

Asimismo, advirtió que la disposición ilegal de residuos sólidos en el cauce de una quebrada constituye un delito ambiental, por lo que la Fiscalía continuará con las acciones de supervisión y control necesarias para garantizar el respeto a la ley y la preservación de los recursos naturales.

Con estas acciones, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Huánuco ratifica su labor permanente en la prevención de delitos ambientales y en la defensa del derecho de la ciudadanía a vivir en un ambiente sano y equilibrado.