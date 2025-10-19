El exgobernador regional Erasmo Fernández Sixto, criticó duramente la actual gestión del gobernador Antonio Pulgar, a quien responsabiliza por la paralización de diversas obras de infraestructura en la región. Fernández asegura que no hay justificación para la inacción del Gobierno Regional de Huánuco (GRH), pese a que muchas de estas obras fueron heredadas de gestiones anteriores.

“Es de conocimiento público que existen muchas obras paralizadas. El gobernador Pulgar podría justificarse diciendo que son herencia de otras gestiones, pero eso ya no es válido. Él ya está cuatro años en el cargo y su gestión está por concluir. Existen mecanismos legales para destrabar proyectos con problemas contractuales o de recepción. Lo que falta es voluntad política”, sostuvo Fernández.

El exmandatario regional recordó que su propio período de gobierno fue breve, de apenas seis meses, lo que limitó su capacidad de acción. “En mi gestión no se pudo avanzar más porque fue muy corta, pero en cuatro años sí se puede destrabar obras. La ley lo permite”, añadió.

Obras paralizadas y promesas incumplidas

Fernández mencionó como ejemplo la obra del anillo vial de Aparicio Pomares, que, según indicó, debió continuar y concluirse sin mayor demora. También hizo referencia a la vía Walker Soberón, cuya construcción inició en su gestión, en septiembre de 2022, y que hasta la fecha sigue inconclusa. “Ya van tres años y no se termina. El presupuesto se ha incrementado y, aun así, no hay resultados. No se ha concluido ni una sola obra de envergadura”, criticó.

Pide sinceridad

El exgobernador pidió al actual mandatario regional que sea más sincero con la población y no prometa obras que no están en su competencia, como la construcción de la carretera Central, que corresponde al Gobierno Nacional. “Pulgar anunció que ya venía el presupuesto para la carretera Huánuco–Cerro de Pasco–Tingo María, pero todos sabemos que ese proyecto no le compete al Gobierno Regional”, indicó.