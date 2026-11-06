Gran delegación ANP presente en IX Encuentro Internacional de Periodistas

Con el objetivo de prevenir delitos contra la salud pública y garantizar la comercialización segura de productos agroquímicos, la Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Leoncio Prado realizó un operativo preventivo en seis establecimientos dedicados a este rubro, en coordinación con representantes del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), sede Tingo María, y personal de la Policía Municipal y de Fiscalización y Control de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

La diligencia estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial Guissela Felipe de la Cruz, quien, junto con las autoridades participantes, verificó que los establecimientos contaran con las autorizaciones correspondientes, entre ellas los permisos otorgados por SENASA y las respectivas licencias de funcionamiento. Asimismo, inspeccionaron las fechas de vencimiento, los registros y las condiciones de comercialización de los productos.

Durante el operativo, la representante del Ministerio Público exhortó a los propietarios de estos establecimientos a cumplir estrictamente con la normativa vigente y asumir con responsabilidad la comercialización de productos agroquímicos, garantizando que cuenten con los registros y autorizaciones correspondientes y que sean aptos para su comercialización.

PREVIENEN DELITOS

Estas acciones forman parte de las labores preventivas del Ministerio Público y tienen como finalidad evitar posibles delitos contra la salud pública, especialmente aquellos relacionados con la producción, comercialización o tráfico ilegal de productos que puedan representar un riesgo para la población.

Con el objetivo de prevenir delitos contra la salud pública y garantizar la comercialización segura de productos agroquímicos, la Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Leoncio Prado realizó un operativo preventivo en seis establecimientos dedicados a este rubro, en coordinación con representantes del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), sede Tingo María, y personal de la Policía Municipal y de Fiscalización y Control de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

La diligencia estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial Guissela Felipe de la Cruz, quien, junto con las autoridades participantes, verificó que los establecimientos contaran con las autorizaciones correspondientes, entre ellas los permisos otorgados por SENASA y las respectivas licencias de funcionamiento. Asimismo, se inspeccionaron las fechas de vencimiento, los registros y las condiciones de comercialización de los productos.

Durante el operativo, la representante del Ministerio Público exhortó a los propietarios de estos establecimientos a cumplir estrictamente con la normativa vigente y asumir con responsabilidad la comercialización de productos agroquímicos, garantizando que cuenten con los registros y autorizaciones correspondientes y que sean aptos para su comercialización.