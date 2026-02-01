Huánuco: dos detenidos por embriagar y hacer tocamientos a un niño

Con el objetivo de articular las metas educativas con la labor en las aulas, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco inició una jornada de capacitación dirigida a directores designados y encargados.

La directora de la Unidad Funcional de Gestión Pedagógica, Niria Fernández Ysla destacó que esta iniciativa busca alinear los compromisos de gestión escolar con los indicadores del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), asegurando que el cumplimiento de estas metas no solo beneficie a la institución, sino que también respalde la evaluación de desempeño docente.

Durante su intervención, Fernández Ysla enfatizó que este proceso es importante para la ratificación y evaluación de los directivos, ya que los instrumentos de medición presentados permitirán a ambas partes —UGEL y directores— comprometerse con objetivos claros.