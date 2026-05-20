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La ONPE, a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco, dispuso la reasignación inmediata de un local de votación en el distrito y provincia de Huánuco para la Segunda Elección Presidencial (SEP) del próximo 7 de junio de 2026, debido a que la institución inicialmente programada trasladó sus actividades a otra dirección.

El local utilizado para las Elecciones Generales 2026 fue el ISPP Sabio Nacional Antúnez de Mayolo, ubicado en el Jr. Independencia N.° 1085. Sin embargo, tras el cambio de sede de funcionamiento de la institución, el inmueble dejó de estar disponible para la jornada electoral de la SEP 2026, por lo que fue necesario reasignar las mesas de sufragio a otro local.

REASIGNADAS A OTRA IE

En ese sentido, las nueve mesas de sufragio que debían instalarse en dicho local fueron reasignadas a la IE Héroes de Jactay, ubicada en la calle 25 de Agosto, en la jurisdicción de la ODPE Huánuco.

Con esta reasignación, el nuevo local de votación albergará un total de 17 mesas de sufragio y cuenta con la capacidad operativa, la organización y la infraestructura necesarias para atender adecuadamente a los electores.

NO HAY OTRAS MODIFICACIONES

El jefe de la ODPE Huánuco, Vidal Montes precisó que esta medida no modifica la circunscripción electoral ni el padrón de votantes. En ese sentido, los ciudadanos asignados inicialmente al ISPP Sabio Nacional Antúnez de Mayolo deberán acudir a la IE Héroes de Jactay para ejercer su derecho al voto.

Asimismo, señaló que este cambio responde a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de la jornada electoral y asegurar una atención ordenada y eficiente a la ciudadanía.

Con esta disposición, la ONPE reafirma su compromiso de garantizar un proceso electoral seguro, ordenado y transparente, asegurando que los ciudadanos puedan sufragar con normalidad durante la Segunda Elección Presidencial.