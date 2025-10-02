Huánuco: más de 400 ketes de alcaloide es incautado en penal

El consejero regional por la provincia de Dos de Mayo, Vidal Rubén Adrián Facundo, arremetió contra la gestión del gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, al calificarla como “el mayor símbolo de incapacidad y corrupción” en la historia de la región. Asimismo, solicitó formalmente la intervención del Congreso de la República.

“En representación de la voz de los pueblos olvidados de nuestra región, solicito de manera urgente a la Comisión de Fiscalización del Congreso la conformación de una Comisión Especial Investigadora sobre la gestión del actual gobernador regional, Antonio Pulgar Lucas”, manifestó el consejero.

Adrián Facundo denunció que existen más de 32 obras públicas con serios indicios de irregularidades, como sobrevaloraciones, direccionamientos, uso de testaferros, compras irregulares, obras paralizadas y otros actos que afectan directamente a la población, especialmente en sectores como salud, educación, transporte y riego.

Entre los casos emblemáticos mencionó el Malecón Walker Soberón, el Estadio Colón de Llata, los puentes de la provincia de Leoncio Prado, y la Alameda de Tingo María, proyectos que —según el consejero— muestran claros indicios de corrupción y deben ser investigados con transparencia y firmeza.

“La gestión de Pulgar, caracterizada por una baja ejecución presupuestal y el abandono de sus funciones, ha priorizado negocios turbios en lugar de cerrar las brechas sociales que afectan a miles de huanuqueños. La población lo sabe, lo repudia y exige justicia”, expresó.