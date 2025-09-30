Entregan estudio de evaluación de riesgos a nueve asentamientos en Huánuco

Un total de 415 ketes de alcaloide de cocaína y algunos gramos de marihuana que algún interno arrojó para evitar ser descubierto, fueron incautados por el Personal policial que presta servicios en el establecimiento penal de Huánuco.

En el operativo desarrollado el recientemente, los efectivos ingresaron al pabellón 5 y al registrar diferentes espacios encontraron al costado de un bidón una bolsa y en el interior una media en la cual había tres bolsas.

En una de ellas, los agentes hallaron 125 ketes y en otra 290, durante la prueba de campo, la sustancia parduzca arrojó positivo para alcaloide de cocaína. En la tercera bolsa había un envoltorio que contenía vegetales secos con olor a marihuana. La droga fue decomisada y entregada al área antidrogas para la investigación correspondiente.