La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco presentó su nueva página web institucional, una plataforma digital que marca el inicio de un proceso de modernización administrativa orientado a optimizar la atención y los servicios a la comunidad educativa.

El responsable de la Unidad Funcional de Informática y Soporte Tecnológico, el ingeniero Henry González Canchari, lideró la implementación de esta herramienta tecnológica, diseñada para facilitar el acceso a la información y agilizar trámites y consultas.

El portal integra información estratégica como la visión, misión, objetivos institucionales y el organigrama completo, además de un directorio actualizado que permitirá a los usuarios comunicarse de manera más directa con las distintas áreas.

MEJORA LA EFICIENCIA

El proyecto cuenta con el respaldo del director de la UGEL Huánuco, Francisco Pérez, quien destacó que esta iniciativa fortalece la transparencia y mejora la eficiencia en la gestión pública, promoviendo un servicio más ágil y cercano a docentes, padres de familia y ciudadanía en general.

La plataforma fue presentada oficialmente ante jefes de área, especialistas y trabajadores de la institución, y ya se encuentra disponible en www.ugelhuanuco.gob.pe

A través de este espacio virtual, la comunidad educativa podrá acceder de forma inmediata a una amplia gama de servicios y contenidos informativos.