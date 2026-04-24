Confirman 108 casos de enfermedad de coxsackie en diversos colegios de Huánuco

Una empresa innovadora en la producción de proteínas de alta calidad da un paso clave en su desarrollo. Se trata de ENTO PIRUW SAC, cuya planta en Ambo logró implementar y validar su propio laboratorio, fortaleciendo así sus procesos de control de calidad.

La intervención técnica permitió verificar que los análisis realizados sean confiables, trazables y reproducibles, un requisito fundamental para competir en mercados cada vez más exigentes. Con este avance, la empresa no solo mejora su producción, sino que se acerca al cumplimiento de estándares regulatorios.

DIVERSIFICARÁN LA PRODUCCIÓN

Detrás de este logro estuvo el acompañamiento del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) y mediante la Unidad Técnica Agroindustrial Ambo la Unidad Técnica Agroindustrial Ambo, que viene impulsando iniciativas orientadas a diversificar la producción y promover alternativas sostenibles en el sector agroindustrial.

Gracias a la intervención, se logró la verificación y validación del laboratorio, garantizando que los resultados obtenidos sean confiables, trazables y reproducibles. Este avance no solo fortalece los procesos internos de la empresa, sino que también le permite avanzar de manera sostenida hacia el cumplimiento de los requisitos regulatorios y los estándares de control de calidad exigidos por el mercado.