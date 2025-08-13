La inauguración de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2025, en su etapa regional, se vio empañada por serias deficiencias logísticas que generaron malestar entre docentes, delegaciones estudiantiles y asistentes.

El evento, organizado por la Dirección Regional de Educación (DRE) y el Gobierno Regional de Huánuco, tuvo lugar en el Complejo Deportivo de Paucarbamba, donde las condiciones fueron consideradas inadecuadas para una actividad de esta magnitud.

UN ABUSO

Docentes denunciaron que los servicios higiénicos permanecieron cerrados y una de las tribunas fue clausurada, lo que obligó a los estudiantes a permanecer bajo el sol durante varias horas.

A esto se sumó el desmontaje simultáneo de estructuras metálicas utilizadas en el “Viva Huánuco Fest”, un evento musical organizado recientemente por el hijo del gobernador regional, Antonio Pulgar. Estas labores continuaban mientras se desarrollaba la ceremonia deportiva, retrasando el inicio programado para las 9:00 a. m.

“Es una falta de respeto hacia nuestros estudiantes”, expresó un docente que prefirió mantener el anonimato. “Se priorizó el evento del hijo del gobernador, dejando en segundo plano la comodidad y el bienestar de niños y jóvenes que han llegado desde distintas provincias”.

CALOR QUE INCOMODABA

Las altas temperaturas y la falta de acceso a agua agravaron la situación para los asistentes. La organización fue cuestionada por maestros y representantes de diversas instituciones educativas, quienes criticaron la aparente desorganización y pidieron transparencia en el uso de los fondos asignados por el Ministerio de Educación (Minedu), los cuales —señalan— no se reflejaron en la calidad del evento.

La controversia gira en torno a la presunta preferencia dada al evento musical sobre los Juegos Escolares, en una muestra más de las tensiones entre intereses políticos y las prioridades educativas en la región.