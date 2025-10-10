Prisión para presunto asaltante de automóvil en Huánuco

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco, bajo la dirección de la fiscal provincial Kely Karina Quispe Ceras, llevó a cabo el allanamiento de seis inmuebles con autorización judicial, incautando diversos elementos clave para la investigación que se sigue contra Eleazar Gómez y otros involucrados como banda criminal.

En el operativo, realizado en el marco de la investigación por el delito de tráfico de influencias y banda criminal en agravio del Estado, fueron incautados documentos, equipos tecnológicos (celulares, USB, entre otros) y dinero en efectivo, que asciende a S/ 19,000 nuevos soles y $1,000 dólares.

SOSPECHOSO

La investigación apunta a que Eleazar Gómez, quien sería propietario de una academia de karate, habría utilizado varios dispositivos telefónicos para realizar coordinaciones fraudulentas, captar postulantes y cobrar dinero a cambio de asegurarles el ingreso a la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional (EESTP) de Santa María del Valle, en la Policía Nacional del Perú (PNP).

Presuntamente, el investigado se habría presentado como una persona vinculada a altos mandos de la PNP, utilizando este supuesto contacto para convencer a los postulantes.

MÁS INVESTIGADOS

Asimismo, han identificado a otros intermediarios que operaban en la misma red, quienes también captaban postulantes y gestionaban los pagos. En el marco de la investigación, se ha registrado que uno de los postulantes que pagó por el servicio nunca obtuvo los resultados prometidos y, en la actualidad, exige la devolución de su dinero.

La fiscalía continúa con las investigaciones para identificar a todos los responsables y esclarecer los hechos, con el fin de garantizar la justicia y la protección del Estado frente a este tipo de delitos.