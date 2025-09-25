Escolares de Huánuco, Yarowilca y Leoncio Prado sobresalen en olimpiadas

En el establecimiento penal de Huánuco, dos reclusos decidieron poner fin a sus vidas colgándose en las rejas de la celda donde se encontraban preventivamente. Wilmer Hinostroza Espinoza logró su cometido mientras Simión Papa Camones sobrevivió.

El representante del Instituto Nacional Penitenciario de Huánuco, comunicóa la Fiscalía de turno y a la Policía Nacional sobre el deceso de un recluso lo que movilizó hasta el penal en Potracancha a policías de la Oficina de Criminalística, de la Comisaría de Cayhuayna, un médico legista y un fiscal.

Las autoridades se dirigieron al área de observación y en uno de los ambientes encontraron el cuerpo de Wilmer Hinostroza, suspendido con un pasador en las rejas de la puerta. Tras de que personal de criminalística recogiera las evidencias, el fiscal y policías de delitos levantaron el cadáver y lo trasladaron a la morgue.

Los motivos que tuvieron ambos internos para atentar contra sus vidas aún es materia de investigación.