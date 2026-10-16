Intervienen a interno en penal de Potracancha con 286 presuntos envoltorios de PBC

Con el objetivo de prevenir riesgos para la salud pública y verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente la Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito, en coordinación con personal de la Dirección Regional de Salud (DIRESA), a través de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas (DEMID), y de la Policía Municipal realizó un operativo inopinado en cinco boticas y una farmacia de la provincia de Leoncio Prado.

Durante las intervenciones, las autoridades hallaron medicamentos de propiedad del Estado peruano destinados a la distribución gratuita, los cuales fueron incautados y puestos a disposición de la unidad policial correspondiente (DIPINCRI), ante la presunta comisión del delito de venta ilegal de mercaderías. Los hechos fueron comunicados a la Fiscalía Penal de Turno para el inicio de las investigaciones correspondientes.

PROCEDENCIA DESCONOCIDA

Asimismo, el personal de la DEMID detectó productos de procedencia desconocida y sin registro sanitario, que fueron incautados por presuntas infracciones a la normativa administrativa sanitaria.

Ante estos hallazgos, se exhortó a los propietarios y responsables de las boticas y farmacias intervenidas a cumplir con las buenas prácticas de oficina farmacéutica y las disposiciones sanitarias vigentes. También se les recordó que deben evitar la comercialización de medicamentos vencidos, de procedencia desconocida, sin registro sanitario o que no ofrezcan las garantías necesarias para su uso seguro.

Por su parte, se recomendó a la población verificar el registro sanitario, la fecha de vencimiento y el estado de los medicamentos antes de adquirirlos, así como comprarlos únicamente en establecimientos farmacéuticos autorizados, a fin de reducir los riesgos para la salud.