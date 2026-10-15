Policía recupera cuerpo del río Huallaga en el centro poblado de Curcuy

Efectivos de la Comisaría PNP Cayhuayna intervinieron al interno Félix M. Z. (27) en el penal de Potracancha, luego de que personal del INPE hallara sustancias ilícitas durante una requisa de rutina en el pabellón n.° 07.

Al recluso se le decomisó una bolsa transparente con 286 envoltorios de papel tipo kete, los cuales contenían una sustancia compatible con pasta básica de cocaína (PBC). El caso, tipificado como delito contra la salud pública, fue puesto a disposición del Ministerio Público para los análisis y diligencias de ley correspondientes.

Por otro lado, el Juzgado Penal Colegiado de Leoncio Prado condenó a cadena perpetua a Washington Araujo por el delito de violación sexual en agravio de una niña de 12 años, además de fijarle el pago de S/ 30,000 por concepto de reparación civil. La fiscalía demostró que el sentenciado captó a la menor mediante Facebook para entablar una relación virtual y coordinar un encuentro presencial que se concretó en mayo de 2025.

Para perpetrar el delito, Araujo viajó desde Lima hasta Pachitea y engañó a la madre de la víctima con la falsa compra de un terreno, logrando trasladar a la niña y a su hermana de 8 años hacia Aucayacu. El agresor alquiló habitaciones en un hotel de dicha localidad, donde consumó el abuso sexual. La responsabilidad penal quedó acreditada con el Certificado Médico Legal, que confirmó lesiones recientes y respaldó la máxima sanción.