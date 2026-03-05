El Tribunal Regional de Ética y Disciplina del partido político Ahora Nación oficializó la suspensión temporal de los derechos partidarios del afiliado Jhon Arturo Apolinario Sebastián.

La medida fue adoptada tras acreditarse que el militante estaría involucrado en múltiples investigaciones judiciales relacionadas con presuntos casos de violencia familiar y acoso.

RESOLUCIÓN

Mediante la Resolución n.º 0011-2026-TRED-AN, el órgano disciplinario dispuso la suspensión temporal de sus derechos partidarios por un periodo de 30 días. Asimismo, ordenó la suspensión inmediata de su afiliación, con el objetivo de preservar la institucionalidad del partido, al considerar que habría incurrido en una infracción al artículo 6.2, literal h), del Reglamento de Ética y Disciplina, tipificada como falta grave.

El proceso disciplinario se inició a raíz de una denuncia presentada el 29 de enero de 2026 por el afiliado Rociendo Esteban Bonifacio.

DESESTIMAN ARGUMENTOS

Tras evaluar los descargos presentados por Apolinario Sebastián, el Tribunal desestimó sus argumentos de defensa. Los magistrados señalaron que no es necesaria una sentencia condenatoria firme para aplicar una sanción partidaria, debido a que el estándar interno busca garantizar la idoneidad ética y la credibilidad de la organización política.

Además, se advirtió que, pese a lo señalado por el denunciado, existen carpetas fiscales que no cuentan con archivo definitivo, sino que se encuentran en etapa de audiencia de apelación.

En la resolución se enfatiza que la existencia de múltiples investigaciones por violencia y acoso resulta incompatible con los principios de defensa de la dignidad humana que promueve el partido Ahora Nación.

La decisión fue adoptada por mayoría de los magistrados Edgar Ruiz Villar (presidente) y Fernando Huayllani Monterroso (secretario). En tanto, el vocal Salvador Rojas Ahumada emitió un voto en contra de la medida.

Finalmente, el documento fue remitido al Comité Ejecutivo Nacional y al Tribunal Nacional de Ética para las acciones estatutarias correspondientes.