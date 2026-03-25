Huánuco: CETPRO Arsenio Mendoza Flor se equipa con recursos propios

Los ciudadanos que fueron seleccionados, mediante sorteo, para ser miembros de mesa en las elecciones generales podrán conocer todo lo necesario para desempeñar correctamente sus funciones asistiendo a la primera de las dos jornadas de capacitación organizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La primera jornada se llevará a cabo el domingo 29 de marzo en locales cuya ubicación se encuentra en https://eg2026.onpe.gob.pe/locales-de-votacion/.

El miembro de mesa puede asistir a cualquiera de los locales, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p.m. En este lapso de tiempo, los equipos de capacitación de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco desarrollarán varias sesiones de capacitación y el ciudadano, si participa en una de ellas, contará con la práctica necesaria para cumplir sus tareas el 12 de abril.

LOCALES DE VOTACIÓN

En la circunscripción de la ODPE Huánuco, diversas instituciones educativas serán habilitadas como locales de capacitación para los miembros de mesa, entre ellas en el distrito de Huánuco: la IE 32011 Hermilio Valdizán y la I.E Nuestra Señora de las Mercedes. La I.E Julio Armando Ruiz Vasquez, la IEI 32223 Mariano Damaso Beraun (Amarilis) y I.E Juan Velasco Alvarado(Pillco Marca). En este contexto, cada mesa de sufragio estará conformada por nueve miembros de mesa (tres titulares y seis suplentes). Asimismo, mediante sorteo público, se ha seleccionado a más de 10 mil ciudadanos para desempeñar esta función en la jurisdicción.

La ODPE Huánuco capacita de manera presencial en estas jornadas y en las oficinas que tiene en 25 distritos y en 69 centros poblados. De manera virtual, a través de la plataforma ONPEduca (capacitate.onpe.gob.pe), donde se pueden seguir cursos y, además, revisar materiales gráficos y audiovisuales. Manuales y otros materiales de capacitación impresos también estarán disponibles en la jornada de capacitación, las sedes de la ONPE y el mismo día de los comicios.

Invocan a todos los miembros de mesa, titulares y suplentes, a capacitarse previamente, pues ellos son quienes conducen la instalación de su mesa, el sufragio de los ciudadanos y el escrutinio de los votos, labores fundamentales para garantizar la transparencia, fluidez y neutralidad del proceso.

DÍA DE ELECCIONES

Tanto los titulares como los suplentes deben llegar a su local de votación a las 6 a. m. y firmar la hoja de asistencia; de lo contrario, pueden recibir una multa de S/ 275. Los tres ciudadanos que ejerzan el cargo de miembro de mesa recibirán dos refrigerios a lo largo del día y, posteriormente, una compensación económica de S/ 165. Adicionalmente, los miembros de mesa sorteados que hayan completado el proceso de capacitación previamente tendrán derecho a un día de descanso remunerado.