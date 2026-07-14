Un niño que da batalla
Un niño que da batalla

Kenedy, un niño de 10 años que padece una severa cardiopatía congénita, conmovió al país cuando se supo que su padre lo cargaba a diario a la escuela. Al conocer su caso, el doctor Carlos Martínez, conocido como el “Doctor Corazón”, asumió desinteresadamente su tratamiento médico, convirtiéndose en su padrino y en un pilar fundamental para su familia. Inspirado por esta ayuda, el menor ahora sueña con ser médico para salvar a otros niños.

El especialista viajó hasta la comunidad de Llihuarí, en Santa María del Valle, para evaluar a Kenedy antes de su próxima cirugía a corazón abierto en Lima. Martínez hizo un llamado urgente a la solidaridad ciudadana y al gremio médico para hacer posible esta costosa intervención, enfatizando que lo que para algunos representa medio día de trabajo, para el niño significa la oportunidad de seguir viviendo.

Debido a la difícil situación económica de la familia, el doctor anunció que en agosto impulsará una campaña médica para recaudar fondos. Quienes deseen sumarse y apoyar directamente al menor pueden comunicarse al número 994200856 para contactar a Luis Andrés Tiburcio Bautista, padre de Kenedy.

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