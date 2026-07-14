Huánuco: confirman cadena perpetua contra sentenciado por violación sexual a

Kenedy, un niño de 10 años que padece una severa cardiopatía congénita, conmovió al país cuando se supo que su padre lo cargaba a diario a la escuela. Al conocer su caso, el doctor Carlos Martínez, conocido como el “Doctor Corazón”, asumió desinteresadamente su tratamiento médico, convirtiéndose en su padrino y en un pilar fundamental para su familia. Inspirado por esta ayuda, el menor ahora sueña con ser médico para salvar a otros niños.

El especialista viajó hasta la comunidad de Llihuarí, en Santa María del Valle, para evaluar a Kenedy antes de su próxima cirugía a corazón abierto en Lima. Martínez hizo un llamado urgente a la solidaridad ciudadana y al gremio médico para hacer posible esta costosa intervención, enfatizando que lo que para algunos representa medio día de trabajo, para el niño significa la oportunidad de seguir viviendo.

Debido a la difícil situación económica de la familia, el doctor anunció que en agosto impulsará una campaña médica para recaudar fondos. Quienes deseen sumarse y apoyar directamente al menor pueden comunicarse al número 994200856 para contactar a Luis Andrés Tiburcio Bautista, padre de Kenedy.