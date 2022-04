Tres establecimientos de salud se encuentran sin chofer para conducir las ambulancias en caso de emergencia en los interiores del departamento. La alerta fue dada por la Defensoría del Pueblo luego de la supervisión hecha con la finalidad de garantizar el traslado de los pacientes a los centros de mayor categoría.

En el puesto de salud de Tambogán en el distrito de Churubamba encontró que desde diciembre del 2021, no cuenta con conductor/a contratado por el sector salud. En casos de emergencia recurren al apoyo de un tercero para manejar, que no tiene vínculo laborar con la entidad y en oportunidades conduce un personal del establecimiento, situación que puede afectar a 3 200 usuarios asegurados al Seguro Integral de Salud.

Una situación similar encontró la sede defensorial en el centro de salud de Churubamba, donde tampoco cuentan con conductor/a desde enero de este año y para operar recurren al personal de la entidad cuya función no es ser conductor de este vehículo. Cabe indicar que en este establecimiento se encuentran afiliadas al SIS 6 878 personas, las cuales se verían afectadas de necesitar un traslado de emergencia.

Siete años sin conductor de la unidad

Asimismo, se identificó que la ambulancia del Centro de Salud San Sebastián de Quera en el Valle, no cuenta con conductor/a contratado/a desde el año 2015, y para operar el vehículo recurren a terceros que no tienen vínculo contractual con la entidad o es operada por el propio personal . Este centro atiende, al menos, a 2200 personas afiliadas al SIS. Además, se advirtió que en los exteriores del establecimiento se encontraba una ambulancia en mal estado, que no cuenta con placa de rodaje y en la entidad no supieron precisar cuál era su estado.