En el caserío de Macas s/n, distrito de Jesús, provincia de Lauricocha, efectivos de la comisaría de Jesús, constataron el derrumbe de la pared de una vivienda el cual causó la muerte de una anciano de 75 años.

Tras conocerse del deceso, la fiscal adjunta Edy Luz Espinoza Aguirre, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lauricocha, y el médico legista Sergio Palomino Boncun, del Instituto de Medicina Legal de Lauricocha, llegaron hasta la zona para el levantamiento del cadáver.

MURIÓ POR TRAUMATISMO

Durante la diligencia el cadáver fue identificado con el nombre de Antonio Santiago Apolinario (75). El médico legista determinó como diagnóstico presuntivo de muerte traumatismo encéfalo craneano por aplastamiento, ocasionado por el colapso de una edificación, calificándose el hecho como muerte violenta.

Según las primeras indagaciones, el colapso de la vivienda se habría producido debido a la humedad generada por las intensas lluvias registradas en la zona. Por disposición del Ministerio Público y con la documentación correspondiente, el cuerpo fue entregado a sus familiares para los actos funerarios.

A las 16:30 horas del 10 de marzo, el personal policial y los participantes de la diligencia retornaron sin novedad a su dependencia, precisándose que el tiempo empleado se debió a la considerable distancia y al difícil acceso geográfico del lugar.