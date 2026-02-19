Rescatan dos achunis y mapaches mantenidos en cautiverio en Huánuco

Desde Huánuco, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se pronunció tras la elección del nuevo presidente José María Balcázar. El candidato presidencial responsabilizó a Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y Somos Perú por la designación de un “Comunista”.

“Es una canallada con el Perú. No se juega con la patria por tratar de perjudicar a ‘Porky’”, expresó.

López Aliaga cuestionó duramente a José Jerí, señalando que enfrenta graves problemas vinculados a presuntos actos de corrupción y conducta inapropiada. “Personas que no tienen moral ni honestidad no pueden dirigir el país. Bien vacado está”, sostuvo.

Asimismo, criticó la elección del nuevo titular del Congreso, a quien calificó de “comunista confeso” y acusó a determinadas agrupaciones de respaldar su designación. “Han preferido a alguien que no representa los valores que el país necesita. La gente de APP y Podemos, el mismo grupo, está manejando el Congreso”, afirmó, responsabilizando además a Keiko Fujimori y a César Acuña por lo ocurrido.

“El 12 de abril vamos a ver quién manda en el Perú”, añadió.

El líder de Renovación Popular comparó la situación actual con lo ocurrido durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), y sostuvo que su partido no se aliará “ni con comunistas ni con personas vinculadas a actos de corrupción”.

Finalmente, saludó la postura de Maricarmen Alva, a quien reconoció por “no ceder a la tentación del reparto”, y exhortó a la ciudadanía a sancionar en las urnas a los partidos mencionados. “Que no pasen la valla”, concluyó.