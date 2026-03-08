Huánuco: dos muertos y cuatro heridos en despiste y volcadura de miniván

La ONPE, a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco, informó que en la región 656 517 ciudadanos se encuentran habilitados para votar en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026. De este total, 325 191 son mujeres, lo que representa el 49.53 % del electorado, mientras que 331 326 son varones, según el padrón electoral de la región.

El jefe de la ODPE Huánuco, Vidal Juan Montes Mata, resaltó la importancia de la participación de las mujeres en la vida democrática del país e hizo un llamado a ejercer su derecho al voto de manera informada y responsable.

PAPEL FUNDAMENTAL EN LA DEMOCRACIA

“Las mujeres cumplen un papel fundamental en la democracia. Su participación no solo se expresa en las urnas como electoras, sino también en su presencia como candidatas, lideresas y protagonistas de la vida política del país”, señaló.

Asimismo, recordó que el Perú ha impulsado diversos avances para fortalecer la participación política de las mujeres, entre ellos la implementación del principio de paridad y alternancia, que establece que las listas de candidatos deben estar conformadas por 50 % de mujeres y 50 % de varones, ubicados de manera alternada, con el objetivo de promover una representación política más equitativa y ampliar la presencia femenina en los espacios de toma de decisiones.

DISTRIBUCIÓN DE MUJERE POR PROVINCIAS

En cuanto a la distribución regional, la provincia de Huánuco concentra la mayor cantidad de mujeres electoras, con 125 205, seguida de Leoncio Prado (54 331), Ambo (24 165), Huamalíes (23 679), Pachitea (22 822), Dos de Mayo (15 944), Puerto Inca (15 225), Yarowilca (15 049), Marañón (11 640), Lauricocha (10 368) y Huacaybamba (6 763).

En ese marco, la ONPE recordó que los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al presidente y vicepresidentes de la República, así como a los representantes ante el Congreso de la República, que —según la Ley N.º 31988— estará conformado por el Senado y la Cámara de Diputados, además de los representantes ante el Parlamento Andino.